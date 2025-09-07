タモリ（80）が6日放送のNHK「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?」に出演し、自身の認知症の兆候を明かす場面があった。

ノーベル生理学・医学賞受賞の山中伸弥氏、女優の吉岡里帆とともにMCを務める知的エンタメ番組の第2弾。冒頭で吉岡が今回のテーマ「認知症」を発表すると、タモリは「いや〜これは、ちょっとひとごとではない」とつぶやく。

63歳の山中氏が「本当にひとごとじゃない」とうなずき、「ついこの間も夜に“あれ今日僕お風呂入ったかな？”って分かんなくなって」と明かすと、タモリは「先生、研究のほう大丈夫ですか？」と笑いながらツッコミ。

そして「もう切実な問題。俺の同級生なんか認知症になってますからね。兆候も全部ありますから。人の名前は出てこないしやったことは忘れてる。冷蔵庫を開けたら何しに開けたんだろう？ぼう然と冷やっこい風を浴びながら考えてます」とユーモアを交えて告白した。

お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇が「これはなかなかかもしれませんね」と言うと、「いやいやだから本当に、いい機会ですよ」と最新の認知症研究に興味津々の様子だった。