◇プロ野球セ・リーグ 巨人6-3中日(7日、バンテリンドーム)

中日は巨人に連敗し、このカード1勝2敗で負け越しました。

中日先発は松葉貴大投手。6月22日の日本ハム戦で7勝目をあげて以降、約2か月半白星から遠ざかっていました。

この試合では初回、先頭から四球と安打でいきなりピンチを招くと、岸田行倫選手にタイムリー2ベースを打たれて1点先制を許します。

松葉投手はその後も3回以外は毎回得点圏にランナーを背負いましたが、粘りのピッチング。巨人に追加点を与えません。

すると打線は4回、先頭の細川成也選手がライトへ第17号ソロホームランを放ちました。2試合連発、ここ5試合で4本目となる主砲の一撃で同点に追いつきます。

しかし直後の5回表、松葉投手は岸田選手にこの日2本目のタイムリー、満塁から吉川尚輝選手に2点タイムリー2ベースを打たれ、この回ヒット4本で3点を献上。再びリードを許すと、この回を終えて降板しました。

打線は5回裏に巨人先発・横川凱投手を攻め立てると、無死満塁から岡林勇希選手が押し出しを選び1点を返します。なおも満塁のチャンスでたたみかけたいところでしたが、リリーフ登板した船迫大雅投手の前に追加点を奪えず。2点ビハインドで前半5回を終えます。

しかし中日打線は6回以降、巨人リリーフ陣の前に押さえ込まれます。さらに7回表には清水達也投手が味方のエラーも絡んで2失点しリードを広げられました。

8回裏には満塁から代打・チェイビス選手の犠牲フライで1点を返しますが、反撃もここまで。打線は野手が先発全員安打を記録しましたが、3得点にとどまり敗戦しました。中日は先発した松葉投手に今季10敗目が付き、5位広島とのゲーム差が無くなりました。