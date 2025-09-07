◇プロ野球セ・リーグ 巨人6-3中日(7日、バンテリンドーム)

巨人が中日に連勝し、カード勝ち越しを決めました。

試合は初回、丸佳浩選手が四球を選び出塁。さらに続くキャベッジ選手がヒットを放ち、いきなりチャンスを作ります。泉口友汰選手と岡本和真選手は打ち取られますがなおも2アウト1、2塁のチャンスで岸田行倫選手がタイムリー2ベースを放ち、先制に成功します。

先発の横川凱投手は3回まで粘りのピッチングで無失点。しかし4回、中日の4番・細川成也選手に初球をライトスタンドに運ばれ試合は振り出しに戻ります。

それでも直後の5回表、1アウト1、2塁の場面でまたも岸田選手がこの日2本目のタイムリーを放ち勝ち越しに成功します。さらに満塁から吉川尚輝選手のタイムリー2ベースで2点を追加しリードを広げました。

横川投手は勝ち投手の権利がかかった5回、2本のヒットと四球で無死満塁のピンチを背負うと、 岡林勇希選手に押し出しのフォアボールを与え2点差に詰め寄られたところで降板。先発の横川投手はこの日、5回途中81球、被安打6、2奪三振、3四球、2失点という内容でした。この回の横川投手が残した満塁のピンチは、代わった船迫大雅投手が2つの三振を奪うパーフェクトリリーフを見せて得点を与えませんでした。

巨人打線は7回、1アウト2、3塁の場面でリチャード選手が犠牲フライを放ち1点を追加。吉川選手も2本目のタイムリーを放ち、さらにリードを広げました。

8回裏に1点を返され、3点リードで迎えた9回裏には守護神・マルティネス投手が登板。ヒット2本を許してピンチは作りましたが、後続は断ち切って無失点で試合を締めくくりました。

勝った巨人は借金を1まで減らしました。マルティネス投手は39セーブ目をあげ、中日・松山晋也投手と並んでセ・リーグトップタイとしました。