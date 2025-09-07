CLAYGEスキンケアがリニューアル♡毛穴悩み＋αに応える新ライン

CLAYGE（クレージュ）のスキンケアラインがリニューアル！毛穴悩みはそのままに、「乾燥」「黒ずみ²・角栓」「くすみ³」など複合的な肌悩みに応える3ラインを新たに展開します。9月18日より公式ECサイトやLOFT、一部ドラッグストアで先行発売、10月2日から一般販売開始です。こだわりのミネラルクレイ*¹配合で肌にやさしく汚れをオフしながら、癒しのスキンケアタイムを叶えます♪

肌悩みに合わせて選べる3ライン



リニューアルラインは「モイスチャライジング」「ポアスムージング」「スキンリファイニング」の3タイプ。

モイスチャライジングは乾燥や毛穴ケアに最適で、クレンジングバーム1,760円（税込）、クレンジングオイル1,650円（税込）、フェイスウォッシュ1,100円（税込）を展開。

ポアスムージングは黒ずみ・角栓ケアに対応、スキンリファイニングはくすみ*³ケアでワントーン明るい肌に導きます。

*¹：ホノライト（汚れ吸着成分）

*²：蓄積した汚れのこと

*³：汚れの蓄積による

ミネラルクレイ*¹で毛穴汚れをオフ



モイスチャライジングライン

ポアスムージングライン

スキンリファイニングライン

全商品に配合されたミネラルクレイ¹が毛穴の奥¹³まで吸着し、汚れや皮脂を除去。

さらにライン別に異なる機能性クレイ⁴を使用し、肌悩みに応じた最適な洗浄・保湿効果を実現。

モイスチャライジングは「海シルト⁷」、ポアスムージングは「モロッコ溶岩クレイ¹⁰」、スキンリファイニングは「ホワイトクレイ¹⁵」を配合し、しっとり・すっきり・つるんとした洗い上がりを叶えます。

敏感肌も安心の低刺激処方



従来品より肌への優しさを追求。全商品でパッチテスト・スティンギングテスト済⁵。

さらに、ポアスムージングとスキンリファイニングはノンコメドジェニックテスト済⁶で、ニキビができやすい肌にも安心です。

パラベン・アルコール・鉱物油・シリコーン・合成着色料・マイクロプラスチック不使用で敏感肌の方にもおすすめです。

CLAYGEで毛穴悩み＋αのスキンケア体験



リニューアルしたCLAYGEスキンケアは、毛穴ケアを中心に「乾燥」「黒ずみ²・角栓」「くすみ³」まで幅広くアプローチ。

クレイ¹と保湿成分⁸⁻¹⁷の相乗効果で、肌をやさしく整えながら透明感を演出します。

香りにもこだわったラインで、スキンケアタイムを癒しのひとときに。毎日のケアで、素肌本来の美しさを引き出してみませんか♡