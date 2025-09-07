CLAYGEスキンケアがリニューアル♡毛穴悩み＋αに応える新ライン
CLAYGE（クレージュ）のスキンケアラインがリニューアル！毛穴悩みはそのままに、「乾燥」「黒ずみ²・角栓」「くすみ³」など複合的な肌悩みに応える3ラインを新たに展開します。9月18日より公式ECサイトやLOFT、一部ドラッグストアで先行発売、10月2日から一般販売開始です。こだわりのミネラルクレイ*¹配合で肌にやさしく汚れをオフしながら、癒しのスキンケアタイムを叶えます♪
肌悩みに合わせて選べる3ライン
リニューアルラインは「モイスチャライジング」「ポアスムージング」「スキンリファイニング」の3タイプ。
モイスチャライジングは乾燥や毛穴ケアに最適で、クレンジングバーム1,760円（税込）、クレンジングオイル1,650円（税込）、フェイスウォッシュ1,100円（税込）を展開。
ポアスムージングは黒ずみ・角栓ケアに対応、スキンリファイニングはくすみ*³ケアでワントーン明るい肌に導きます。
*¹：ホノライト（汚れ吸着成分）
*²：蓄積した汚れのこと
*³：汚れの蓄積による
INNISFREEから輝く限定♡2025ホリデーコレクションで特別な肌体験
ミネラルクレイ*¹で毛穴汚れをオフ
モイスチャライジングライン
ポアスムージングライン
スキンリファイニングライン
全商品に配合されたミネラルクレイ¹が毛穴の奥¹³まで吸着し、汚れや皮脂を除去。
さらにライン別に異なる機能性クレイ⁴を使用し、肌悩みに応じた最適な洗浄・保湿効果を実現。
モイスチャライジングは「海シルト⁷」、ポアスムージングは「モロッコ溶岩クレイ¹⁰」、スキンリファイニングは「ホワイトクレイ¹⁵」を配合し、しっとり・すっきり・つるんとした洗い上がりを叶えます。
*¹：ホノライト（汚れ吸着成分）
*⁴：モイスチャライジングライン：海シルト、ポアスムージングライン：モロッコ溶岩クレイ、スキンリファイニングライン：カオリンをそれぞれ配合（すべて汚れ吸着成分）
*⁷：汚れ吸着成分
*¹⁰：モロッコ溶岩クレイ、ホノライト（汚れ吸着成分）
*¹³：角層
*¹⁵：カオリン（汚れ吸着成分）
敏感肌も安心の低刺激処方
従来品より肌への優しさを追求。全商品でパッチテスト・スティンギングテスト済⁵。
さらに、ポアスムージングとスキンリファイニングはノンコメドジェニックテスト済⁶で、ニキビができやすい肌にも安心です。
パラベン・アルコール・鉱物油・シリコーン・合成着色料・マイクロプラスチック不使用で敏感肌の方にもおすすめです。
*⁵：皮膚刺激性テスト済み（全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。）
*⁶：ノンコメドジェニックテスト済み（全ての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。）
*⁸：水溶性プロテオグリカン（保湿成分）
*⁹：加水分解ヒアルロン酸Na（保湿成分）
*¹⁰：モロッコ溶岩クレイ、ホノライト（汚れ吸着成分）
*¹¹：汚れ吸着成分
*¹²：パパイン（保湿成分）
*¹³：角層
*¹⁴：保湿成分
*¹⁵：カオリン（汚れ吸着成分）
*¹⁶：肌のキメが整ってなめらかなこと
*¹⁷：グルコノラクトン（保湿成分）
CLAYGEで毛穴悩み＋αのスキンケア体験
リニューアルしたCLAYGEスキンケアは、毛穴ケアを中心に「乾燥」「黒ずみ²・角栓」「くすみ³」まで幅広くアプローチ。
クレイ¹と保湿成分⁸⁻¹⁷の相乗効果で、肌をやさしく整えながら透明感を演出します。
香りにもこだわったラインで、スキンケアタイムを癒しのひとときに。毎日のケアで、素肌本来の美しさを引き出してみませんか♡