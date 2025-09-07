YouTuberの整形アイドル轟ちゃん(32)が、自身のＸを更新。メイク前後のビフォーアフター写真を公開し、その衝撃の姿が話題となっています。



【写真】衝撃のメイクビフォーアフター

「←メイク前 メイク後→」と2枚の比較写真を公開。メイク前のすっぴんツインテール姿もインパクトがあるが、さらに気になる部分が…。ピンク色のセクシーで可愛らしい衣装で隠す前の「ぽっこりお腹」である。ベルトで締め付けられたぽっこりとしたお腹にファンは「そのお腹のお肉どこから集めてきたの！？」と衝撃を隠せない様子。



この投稿にＳＮＳでは「ちょっとあまりにも最近好きすぎてフォローしました」「1枚目分かりみが深すぎるwww」「すごい…これがメイクの力か！！」「ビフォーアフターの破壊力すごい」「可愛すぎる、努力の結晶です」「お腹めっちゃかわいいwww」「お腹かわいすぎて、守りたい」という声が寄せられました。



整形アイドル轟ちゃんは自身のＳＮＳで「あるある動画」や「エピソード動画」などをアップしており、また自身の整形についての話も度々語っています。今回以外にも多くのビフォーアフター写真も公開しており、過去の投稿では「1300万円以上の出費、若くて楽しいはずの20代をほぼ労働とダウンタイムで過ごして…」と明かしています。また自身の経験から「結局、顔がすべてじゃんと絶望する人たちへ 自分の価値を守り抜く強さを手に入れる方法」というテーマの本も出版しています。