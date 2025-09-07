【ママたちのふるさと納税】義母「いいお肉」はカレーに使うな！？【第1話まんが】#ママスタショート

写真拡大 (全2枚)

みなさんは「ふるさと納税」制度を活用していますか？　生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や応援したい地域など、自分で寄付先を選択することができるこの制度。新鮮野菜に旬のフルーツ、魚介類やお肉など、その土地ならではの返礼品を受け取っている人も多いのではないでしょうか。今回はそんな「ふるさと納税」にまつわる楽しいエピソードをショート形式でお届けします。



今回は、ふるさと納税に届いた“ちょっといいお肉”にまつわるエピソード。

今夜のメニューはカレー！　でも今日のカレーはいつもと一味違うのです。だって“ふるさと納税”でもらったステキなお肉が入っているのだもの。ワクワク。

義母「ええっ！？　あの肉入れちゃったの！？　もったいないわね！！」

義母さんも喜んでくれると思ったのに、いきなり全否定。ママがっくり。しかしそれだけでは終わらなかったのです。

家中に広がる、焦げた肉の香り……。

義母「せっかくいいお肉なんだから焼くだけで美味しいのよ」

安物の焼肉のタレで、ふるさと納税でもらったお肉の残りを焼いている義母の姿に唖然。しかも派手に焦がしてるし！　カレーはダメなのに焼肉のタレはいいんかーい！　と全力ツッコミ。せっかくのいいお肉がぁ〜。

ふるさと納税にまつわるお話、みなさんはどんな体験がありますか？

 

原案・ママスタ　　編集・編集部