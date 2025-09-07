Éã¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Êì¤Ï¸µ¿Íµ¤½÷Í¥¡Ä42ºÐ²Î¼ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¥é¥¤¥ÖÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ªÊìÍÍ¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¡¼¤Æ¡¼¤¡¼¡¼¡¼!!!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îkainatsu(¹ÃÈåÌ¾ÅÔ¡¢42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025.8.31 kainatsu Birthday Party¡Ø831¡ÁNATSU¤Ï¤Ä¤Å¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Á¡Ù¡×¤È¡¢8·î31Æü¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤ËLive House ÉÍ¾¾ÁëÏÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£ºòÇ¯¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç³«ºÅ¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅöÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤È¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤æ¤¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤¢¤Î½Ö´Ö¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥¤¥¥¤¥¤·¤¿É½¾ð¤¬ºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¡¼¤Æ¡¼¤¡¼¡¼¡¼!!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡kainatsu¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¹ÃÈå¤è¤·¤Ò¤í(72ºÐ)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¢¸µ½÷Í¥¤ÎÃÝÅÄ¤«¤Û¤ê(66)¤Î¼¡½÷¡£2005Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£06Ç¯¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£12Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ò¡Ökainatsu¡×¤Ë²þÌ¾¡£14Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£15Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£