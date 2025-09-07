【今週の運勢】9月8日（月）〜9月14日（日）の運勢第1位は魚座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 9月8日（月）〜9月14日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★魚座

運勢第1位！ 今週は「共鳴する波に身を任せる」がテーマ。人とのやり取りや偶然の出会いの中で、あなたの中の潜在的な力が呼び覚まされます。自分の感覚に正直になり、相手と心の波長を合わせることで、思わぬチャンスや新しい視点が開けそう。相手をまず信頼することで、いい関係性が築けそうです。

第2位★山羊座

運勢第2位！ 今週は「知恵の風に乗る旅」がテーマ。あなたがこれまで蓄えてきた経験や学びが、見えない風のように新しい方向へ運んでくれます。小さな発見や偶然の出会いを拾い上げることで、未来の道筋が自然と見えてきそう。視野を広げ、柔らかい好奇心を羽にしてみて。

第3位★天秤座

運勢第3位！ 「静かな気づき」が運を安定させるとき。表に出すよりも、内側でじんわり育つ直感やインスピレーションに耳を澄ませてみましょう。目立った行動よりも、夢の中で感じたことや、何気ない偶然に隠されたヒントが未来につながります。自分の直感を研ぎ澄ませてみて。

第4位★乙女座

今週は「自分の輪郭を描き直す」ような流れです。周りの期待や役割に合わせるのではなく、「本当の自分はどんな人か」を小さな行動で示していくことが大切に。新しい挑戦というより、既に持っている資質を改めて使ってみるイメージ！ セルフイメージを整えると、自然と運気も前向きに。

第5位★蟹座

今週のキーワードは「自分の持ち物の整理整頓」です。物質的なものだけではなく、「心の重荷」になっているものまで、しっかり把握し、点検していくことが大事。感情で仕分けるよりも、理性も大事にすることで、スムーズに次の変化の波に乗ることができそうです。

第6位★蠍座

今週は「見えない糸を手繰る冒険」がテーマ。普段の生活では気づかない縁や偶然の出来事が、未来への道しるべになりそうです。小さな直感や、ふと思いついたアイデアをメモしておくと、やがて大きなチャンスの種に。仲間との何気ないやり取りが、思いがけない化学反応を生む予感。

第7位★牡牛座

今週は「動きながら考える」ことがオススメの星模様です。「緻密に計画することや、安定した行動」も平常時はいいのですが、これから3週間ほどは自分の気になることにどんどん挑戦していきたい時期！ 「違うな」と思うものは途中で投げ出してもOKです。フットワーク軽く動いてみて！

第8位★獅子座

今週は「自分の足場を整える」がテーマ。身近な生活習慣や持ち物を見直すことで、安心感と自信が高まります。小さな調整を重ねるほど、エネルギーが自然と循環していきそう。表面的な華やかさよりも「確実に自分を支えるもの」に力を注ぐと◎。

第9位★牡羊座

今週は「アップデート」がキーワード。自分を取り巻く小さな仕組みや習慣を、もう一段レベルアップさせるのに最適なタイミングです。たとえば、朝の過ごし方を整える、仕事のツールをよりスマートなものに変えるなど、「より進化した自分」をイメージしながら、その姿にふさわしい行動を取り入れてみて。

第10位★双子座

今週は「自分の声を聞く」がテーマ。忙しいとどうしても「自分の本音」って後回しになってしまいますよね。意識的に「何もしない時間」を作り、スローダウンを心がけてみましょう。体が刺激中毒になっていると、止まらなくなってしまうので、スマホ断ちをしてみるのもGOODです。

第11位★水瓶座

今週は「内なる泉を覗く」がテーマ。これまで封印していた感情や価値観をそっと見つめることで、思わぬ発見がありそうです。表には出さなくても、自分の心の奥で湧き上がる直感や好奇心を大切にすると、未来への流れが自然に動き出します。静かな時間を見つけて、自分の深層に耳を傾けてみて。

第12位★射手座

今週は「天空の地図を描く」がテーマ。目に見える情報よりも、直感やシンボル、偶然の出来事に気づくことで道が開けます。人の言動や小さな兆しの中に、自分の進むべき方向のヒントが潜んでいるかも。静かに観察しながら、心の中で未来の設計図を描いてみましょう。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

