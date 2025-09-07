G3「コリアスプリント」（ダート1800メートル、11頭立て）が7日、韓国のソウル競馬場で行われ、大井所属の矢野貴之（41）が騎乗したディクテオン（セン7＝大井・荒山）が鮮やかな末脚で香港のチャンチェングローリーをかわし、1馬身差をつけて1着でゴールした。勝ち時計は1分50秒8。ディクテオンはJRAに所属していた昨年9月23日のJpn3白山大賞典（金沢）以来、重賞4勝目。

なお日本馬は昨年、一昨年のクラウンプライドに続く3連覇となった。また地方所属馬の海外重賞制覇は2006年のG1シンガポール航空国際Cを制したコスモバルク以来19年ぶり。

殊勲の勝利を挙げた鞍上の矢野は「韓国は３回目なんですけど、でかいレースで騎乗依頼をいただいて結果を出せて、ホッとしています。たくさんの応援が力になりました。また韓国に来たいです。頭数が少なくて、理想通りの位置取りでした。動きたい時に動けたのが勝因です」と語った。

その他の日本馬では三浦皇成騎乗のラムジェット（牡4＝佐々木、父マジェスティックウォリアー）が3着、松山弘平騎乗のドゥラエレーデ（牡5＝池添、父ドゥラメンテ）は5着だった。

▽コリアカップ 韓国馬事会の主催で2016年から行われている。22年から国際G3が付与された。日本馬は16年クリソライトと17、18年ロンドンタウン、そして23、24年にクラウンプライドが制している。