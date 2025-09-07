J1Ä®ÅÄ¡¢DFµÆÃÓÎ®ÈÁ¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¡¡±¦É¨¹üÆð¹üÂ»½ý¤ÇÁ´¼£12¥«·î
¡¡J1Ä®ÅÄ¤Ï7Æü¡¢DFµÆÃÓÎ®ÈÁ¡Ê28¡Ë¤¬8·î23Æü¤Î²£ÉÍMÀï¤ÇÉé½ý¤·¡¢±¦É¨¹üÆð¹üÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÁ´¼£12¥«·î¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆµÆÃÓ¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¡£¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2022Ç¯¤Ë¼õ½ý¤·¤¿¸å½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±»þ¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¿À¸Í¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÄ®ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°9»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þµÆÃÓ¡¡Î®ÈÁ¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤ê¤å¤¦¤Û¡Ë¡¡1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë12·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£FC³øÀÐU¡½15¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¡¢ÂçÂÎÂç¤ò·Ð¤Æ19Ç¯¤ËJ2»³¸ýÆþ¤ê¡£20Ç¯¤«¤é¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢21Ç¯3·î¤ÎÆÁÅçÀï¤ÇJ1½éÆÀÅÀ¡£ºòµ¨¤Ï20»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÄ®ÅÄ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£J1ÄÌ»»103»î¹ç13ÆÀÅÀ¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¥À¥Ó¥É¡¦¥ê¥å¥¦¥Û¡×¡£1Ã88¡¢80Á¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£