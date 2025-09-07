森永製菓の「森永ビスケット」シリーズと、サンエックスのキャラクター「リラックマ」、「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」がコレボレーションした商品が、9月中旬より期間限定で順次発売される。パッケージは、ペーパークラフト作家「空箱職人 はるきる」の工作キットになっている。

森永ビスケットと「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」が期間限定コラボレーション！パッケージは工作キットに

今回は森永ビスケットの「マリー」、「チョイス」、「ムーンライト」、「ブラックムーン」のパッケージに、「サンエックスユニバース」のキャラクター「リラックマ」、「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」の期間限定デザインが登場。1つのビスケットにつき、それぞれ2種類の異なるキャラクターコラボパッケージがお目見えする。

さらに、食べ終わった空箱を使って、ペーパークラフト作家「空箱職人 はるきる」氏の提案による、パッケージ工作も楽しめる。



パッケージの中面に印刷された工作の図面に合わせて、「飛行機」や「気球」、「車」など全8種類の工作を作ることができるほか、特設サイトでは空箱3種を使った上級レベルの作品「宇宙船」の型紙もダウンロードできるようになっている。

対象商品のレシートで応募すると、PayPayポイントやキャラクターたちが描かれた「特製ビッグクッション」が当たる期間限定キャンペーンも、9月1日（月）から2026年2月27日（金）まで実施している。

「森永ビスケット」とサンエックスキャラクターのコラボ商品は、9月中旬より期間限定で順次発売される。



