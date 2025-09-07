◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神・芝１２００メートル、良＝１着馬にスプリンターズＳ優先出走権）

サマースプリントシリーズ最終戦のＧ２は１６頭立てで争われ、８番人気で川田将雅騎手騎乗のカンチェンジュンガ（牡５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ビッグアーサー）が、強烈な末脚を駆使し、ゴール前で一気に差し切った。今年２月の阪急杯以来となる重賞２勝目。勝ち時計は、１分７秒４。

２着は２番人気のママコチャ（岩田望来騎手）、３着は１番人気のトウシンマカオ（横山武史騎手）だった。

内田博幸騎手（ヨシノイースター＝７着）「うまく３コーナーを過ぎてポケットに入れましたが、最後は脚いろが鈍りました。メンバー、展開、乗り方次第ですね」

高杉吏麒騎手（ティニア＝８着）「手応えは道中良かったですが、最後はしんどくなりました」

坂井瑠星騎手（カルチャーデイ＝９着）「スピードの違いでハナに行きました。もう少し時計のかかる馬場の方が合っているかなと思います」

松岡正海騎手（ウイングレイテスト＝１０着）「ペースが速くていつもより下げました。一瞬は伸びかけましたが、トモ（後肢）の踏ん張りがもうひとつでしたね」

太宰啓介騎手（ワンダーキサラ＝１１着）「そんなに差はなかった。良く頑張ってくれました」

富田暁騎手（レッドアヴァンティ＝１２着）「周りが速くてあの位置になりました。空いているスペースを見つけて、脚を使いましたし、最後はダンゴで入線できた。次につながる競馬になればと思います」

荻野極騎手（ジャスティンスカイ＝１３着）「大外を回すよりはと思って内を選択しました。ただスペースがなくて不完全燃焼になってしまいました」

団野大成騎手（グランテスト＝１４着）「ゲートを出てからの雰囲気が今日は良くありませんでした」

国分恭介騎手（モズメイメイ＝１５着）「外枠だったので出していきました。問題はメンタルですね。やめている感じですね」

田口貫太騎手（エコロジーク＝１６着）「スムーズに運べましたが、まだまだこれからの馬だと思います」