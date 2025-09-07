■これまでのあらすじ

流産した経験から妊娠にトラウマを抱くようになった友人。ところが友人の母は寄り添う姿勢をまったく見せず、“妊娠するのはふつう”“孫がいるのは当たりまえ”という価値観を押しつけ、あざ笑うかのような言葉を吐いていく。早く産まないと、でも妊娠するのは怖いー。抱えきれなくなった友人は、夫にいまの自分の状態を話すことに…



■友人に寄り添う夫■もう考えなくていい

■2人で生きていくことに■友人たちはお互いを理解友人たちそれぞれの事情がわかりましたね。主人公はどのように返すのでしょうか。さきほどみたいに「そんな理由で！」などと反論しなければよいのですが…

※作中にある「妊娠恐怖症」という言葉は、登場人物の理解・認識の表現として描かれているものであり、実際の診断や医療判断を示すものではありません。気になる症状がある場合は、専門の医療機関へご相談ください。

(尾持トモ)