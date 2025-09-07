今井雄太郎を初めて見たのは59年前、小学校4年の夏。母が教員を務める新潟・中越高の応援で長岡から富山に行った。甲子園を争う北越大会準決勝で敗れた帰りの夜行列車。眉の太い選手が鈴木春祥監督の物まねで仲間を笑わせていた。それが2年生の今井だった。

高校時代の今井がどんな選手だったか。恩師の鈴木元監督に聞いた。

「とにかく走らせた。お城に続く急な坂道を20往復。サボらないかマネジャーに隠れて見させたら今井は一度も手を抜かず走っていた」

卒業し新潟鉄道管理局（現JR東日本新潟支社）に入った今井の動向を新聞で見たのは1970年の秋。ドラフト候補を紹介する新潟日報の記事を覚えている。「操車場で列車を連結する仕事。真冬は手がかじかんで辛い」とあった。それから55年、佐賀に住む今井に電話で話を聞いた。

完全試合を達成した今井雄太郎

「野球半分仕事半分と聞いて入ったのに仕事ばっかり。野球は休みの日にしかできんかった。操車場で貨物列車を順番どおりにつなぐ仕事。走ってくる貨車に飛び乗って、手許の手動ブレーキで調整してつなぐ。結構危ない仕事だったね。プロ野球に入れるなら、そりゃ行きたかったさ」

今井に幸運が訪れた。70年の日本産業対抗野球大会の国鉄部門決勝で、鹿児島鉄道管理局相手に好投した。

「その試合をたまたまプロのスカウトが見ていたんだ。西鉄が2位で指名すると言ってくれた。それがさ、ふたを開けてみたら」

西鉄より先に指名順が回って来た阪急に指名された。

「驚いたけどプロ野球に入れるならどこでもよかった」

“ノミの心臓”克服法

「プロに入ったら周りはすごい投手ばかり。足立光宏さん、山田久志さんなんか、アンダースローでおれよりずっと速かった。自分は絶対通用せんと思った」

打たせて取るしか生きる道はないとすぐに悟った。

「同じチームの戸田善紀さんのまねをした。フォームもノーワインドアップにして、1球で打ち取るピッチングを目指した」

今井といえば有名な話がある。2軍では好投するのに1軍では力を出せない。“ノミの心臓”を克服するのに、首脳陣が苦肉の策を考えた。入団8年目の春、南海戦前に梶本隆夫投手コーチから1杯のビールを差し出された。

「どうせ先発する最後のチャンスやから飲め」

そう言われて断れず、飲んで投げたら好投できた。

「ビール飲んで投げるがは、苦しいばっかりさ。ビール飲んで100m走ってみ、大変やろ。それと同じさ」

博多弁と関西弁と時に長岡弁を交えて今井は話す。

3カ月後の8月31日、宮城球場でのロッテ戦で初回から三者凡退が続く好投。

「意識も何も、ベンチが『完全試合か』って冷やかすけんね。だけど6回過ぎたらベンチもシーンとして」

今井は緊張したのか？

「しないよ。完全試合なんかできると思ってないから、緊張なんかせんかった」

固くなっていたのは周りの選手たちだった。

「9回のマウンドに上がったら捕手の中沢伸二さんが来て、『どのボールを投げたいか』と聞くんさ。『中沢さんのサイン通り投げますよ』言ったら、『それでいいんだな』って戻って行った」

極度の緊張に襲われたのは「最後の一瞬」だった。最後の打者・土肥健二にシュートを投げると、鈍い投手ゴロがやや三塁寄りに来た。今井はこれを難なくグラブに収めた。

「その瞬間さ、『完全試合だ』と思ったらボールが指から離れなくなった。そんな感覚は生まれて初めてやった」

球場全体が大記録達成を確信した時、今井だけが強烈な不安に襲われていた。

「あとでVTRを見ると、捕ってすぐ一塁に投げているんだよね」、今井が不思議そうにつぶやく。誰にも分からないわずかな一瞬が今井の中にあった。

絵皿の請求書

テレビ番組で“完全試合達成の要因”を聞かれ、「野手の守り65％、捕手のリード15％、運15％、投手の実力5％」と答えている。

「自分なんて二流の投手やもん。本当にバックの守りに助けられた。ショートには名手・大橋穣がいてヒヤッとした当たりも楽々さばいてくれた。それがなければ完全試合はなかったよ」

27アウトのうち、内野ゴロ18、内野フライ4、外野フライ2、三振3。得意のシュート、シンカーでゴロを打たせての大記録だった。

「阪急デパートの偉い人から、『記念に絵皿を作って配ったらどうだ。出世払いでいいから』って言われるまま180万円で作った。年俸300万円だから嫁さんにえらい怒られた。しかもすぐ請求書が来た（苦笑）。

完全試合は5勝分の評価だと言われたのに、契約更改に行ったら『1勝は1勝や』言われて、年俸はそれほど上がらなかった（笑）」

しかし、完全試合達成の自信は今井を大きく変えた。81年には19勝、村田兆治と最多勝を分け合った。84年は21勝で再び最多勝。防御率1位でベストナインにも選ばれた。

野球人生最高の思い出は？ 聞くと今井は言った。

「オープン戦で長嶋さん、王さんを打ち取ったこと。オープン戦には滅法強かったからね（笑）」

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

「週刊新潮」2025年9月4日号 掲載