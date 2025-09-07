¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¢±ÀÆî¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹È¯É½
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òº«ÌÀ9·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ±ÀÆî¾Ê¤Ç5¡Á9Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ï¡¢6Æü¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡Ö±ÀÆî¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë·ç¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤·úÀßÅª¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ï²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¹¤¯¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÀµµÁ¤ÎÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ÎÂåÉ½À¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ËÃÎ·Ã¤ÈÎÏ¤Ç¹×¸¥¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¿¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò¼é¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤Î¶¦ÄÌÍø±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¤È¶¯Ä´¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ï¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤á¡¢¶¦¤Ë¶¨µÄ¤·¡¢·úÀß¤·¡¢µý¼õ¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹´Ñ¤ò¾§¤¨¡¢Ê¬ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÄ·ë¡¢ÂÐ¹³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¨ÎÏ¡¢ÇÆ¸¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸øÀµ¤òµá¤á¤ë¶¯¤¤À¼¤òÈ¯¤·¡¢¹ñºÝÃá½ø¤¬¤è¤ê¸øÀµ¤Ç¹çÍýÅª¤ÊÊý¸þ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤è¤¦¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¿·²Ú¼Ò¤È±ÀÆî¾Ê¶¦»ºÅÞ°Ñ°÷²ñ¡¦À¯ÉÜ¤¬¶¦ºÅ¤·¡¢110¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é260°Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢¹ñºÝ¡¦ÃÏ°èÁÈ¿¥¤ÎÂåÉ½Ìó500¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£