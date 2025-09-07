²£»³Íµ¡¡Ã¦Âà¹Í¤¨¤¿²áµî¡¢°ú¤Î±¤á¤¿Â¼¾å¿®¸Þ¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤ªÁ°¤¬ÌµÍý¤Ê¤é¡Ä¡×¡¡ÎÞÉâ¤«¤Ù´¶¼Õ
¡¡SUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤È¶¦¤Ë7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤Îº¢¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡×¡Ê¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤ò¹Í¤¨¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤È¤·¤Æ04Ç¯¤Ë8¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â06Ç¯¤ËÆâÇîµ®¡¢18Ç¯¤Ë½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¢19Ç¯¤Ë¶Ó¸ÍÎ¼¤¬Ã¦Âà¡£5¿Í¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±ºòÇ¯¤Ï¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£²£»³¤ÈÂ¼¾å¤Ï1996Ç¯¡¢Æ±Æü¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿29Ç¯Íè¤ÎÃç¡£²¼ÀÑ¤ßÂå¤«¤é¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤ë¤¬Ã¦Âà¤·¤¿»þ¤Ê¡¢6¿Í»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢¶õµ¤´¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡£¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÆ±´ü¤Î½ÂÃ«Ã¦Âà»þ¤ò²ó¸Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ê³Æ®¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö²¶¤Ï°ú¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ¼¾å¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï¡Ö¡È²¶¤ÏÌµÍý¤«¤â¤·¤é¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤¬¡È¤ªÁ°¤¬ÌµÍý¤ä¤Ã¤¿¤é²¶¤âÌµÍý¤ä¤¾¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²¶¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢²£»³¤ò°ú¤Î±¤á¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¹¤Ð¤ë¤¬È´¤±¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¸Ç¤¤°Õ»Ö¤ä¤Ã¤¿¤·°ú¤Î±¤á¤¿¤±¤É¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÇØÃæ²¡¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡È¥è¥³¤â¤«¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¸¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤·¡£¤À¤«¤é¡ÈµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£²£»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤ÈÆ·¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¤¿¡£
