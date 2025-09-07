クマの市街地出没が増える中、麻酔銃使用に関する研修会が８月２９日、山形県内で初めて行われた。

クマなど野生動物の目撃件数が増える一方、捕獲などの際に麻酔銃を撃てる人は県内に１人しかいなかった。新たに２人が実践に向け、準備を進めている。（山田優芽）

猟友会も参加

山形県寒河江市西根の市中央公民館で行われた研修会には、新たに麻酔銃の射手となる男女２人のほか、麻酔銃使用の際に連携が必要になる自治体職員や猟友会の会員など４０人以上が参加した。

県職員や大学教員らが登壇し、銃使用に関する法令や使用時の注意点、野生動物を山に戻す流れなどを講義した。講師は、命中しても麻酔が効くまでに５〜２０分程度かかると説明。驚いた野生動物が予期せぬ方向に逃げたり人的被害を起こしたりする可能性もあるとして、適切な場面で使用するよう注意を促した。

麻酔銃は主に、市街地に居座ったクマを捕獲する際や、イノシシ用のワナに「錯誤捕獲」で掛かったカモシカやクマなどを山に戻す場合に使われてきた。

既に５件で使用

県みどり自然課によると、市街地にクマが出没し、麻酔銃を使用した事例は通常、年間１、２件程度だが、市街地での目撃が相次いでいる今年度は、既に５件で使用されている。

県内で、麻酔銃の使用経験があり、現場へ向かえる人は山形市在住の獣医師東英生さん（６９）１人しかいない状況だ。県からの依頼件数は年３０件ほどで、県内各地の現場で対応している。

東さんは「地元の人が怖い思いをしないため、いつでも出られるようにはしているが、遠い現場には行くまでに時間がかかるし疲労もたまる」とため息交じりに話す。また、県内で同時に複数の出没があっても、当然１か所にしか対応できない。

射手は麻酔銃を持ち、県公安委員会から所持の許可を受ける必要がある。県は２０２３年度から麻酔銃購入の補助金を導入し、担い手育成に力を入れてきた。研修を受けた２人は現在、実践に向けて準備している。

今月以降、射手として現場に向かうことになる鶴岡市の非常勤職員、小野寺レイナさん（４９）は「（クマなどの）市街地出没で麻酔銃は万能ではなく、一つの選択肢として対処するのが重要だと思う。一件一件が新しい学びだと思うので、動物の反応を見ながら対応する技術を磨いていけたら」と意気込んだ。