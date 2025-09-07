原日出子、“20種類のスパイス”使った本格カレーを披露「野菜いっぱいで美味しそう」「ほんとにお上手」
俳優の原日出子（65）が7日、自身のインスタグラムを更新。20種類のスパイスと12種類の野菜を使った“本格手作りカレー”を公開した。
【写真】原日出子手作りの“20種類のスパイス”を使った本格スパイスカレー
原は「朝散歩からの スパイスカレー仕込み」とつづり、愛犬の散歩ショットとともに調理風景をアップ。彩り豊かな野菜とスパイス、牛豚の挽肉をフライパンで炒め合わせ、スタミナ満点のスパイスカレーを完成させた。
「元気が出て免疫力上げ上げのレシピです」と紹介し、「朝はようやく涼しかったけれど、日中はまだまだ暑いのでスタミナつけて乗り切らないとですね！ スパイスの力 あなどれません」とコメントした。
この投稿には「野菜いっぱいで美味しそう」「本格的ですね」「スタミナつきそうですね」「美味しそうな香りが漂ってきそうです」「料理がほんとにお上手ですね 理想の奥さんです」といった声が寄せられている。
【写真】原日出子手作りの“20種類のスパイス”を使った本格スパイスカレー
原は「朝散歩からの スパイスカレー仕込み」とつづり、愛犬の散歩ショットとともに調理風景をアップ。彩り豊かな野菜とスパイス、牛豚の挽肉をフライパンで炒め合わせ、スタミナ満点のスパイスカレーを完成させた。
「元気が出て免疫力上げ上げのレシピです」と紹介し、「朝はようやく涼しかったけれど、日中はまだまだ暑いのでスタミナつけて乗り切らないとですね！ スパイスの力 あなどれません」とコメントした。
この投稿には「野菜いっぱいで美味しそう」「本格的ですね」「スタミナつきそうですね」「美味しそうな香りが漂ってきそうです」「料理がほんとにお上手ですね 理想の奥さんです」といった声が寄せられている。