県とJR東日本新潟支社は、新潟と上越地域を結ぶ特急「しらゆき」の乗車券・指定席特急料金が50パーセント割引となる「特急トクだ値１」を発売することになりました。県では利用者を増やし、増便やアクセス改善へつなげていく考えです。

特急しらゆき“50パーセント割引”を発売

利用期間は2025年10月11日（土）から2026年1月31日（土）の乗車分です（年末年始除く。予算上限で終了）。





自家用車から公共交通へ

信越本線などを走行して新潟と上越地域を結ぶ特急「しらゆき」の乗車券・指定席特急料金が50パーセント引きになります（設定区間は新潟～直江津、新潟～上越妙高など6区間に限られます）。例えば、新潟から上越妙高までの場合、通常期・おとな1人、片道利用で通常価格が5,430円のところ、2,710円となります（えちごトキめき鉄道の運賃改定後）。JR東日本のインターネット予約サービス「えきねっと」の会員を対象にした商品で、「えきねっと」で予約後は乗車までに駅の指定席券売機やみどりの窓口で「きっぷ」を受け取ります。

JRによると、「しらゆき」は2022年3月のダイヤ改正で、“利用状況を踏まえて”、1往復減便され、現在は4両編成での1日4往復の運行となっています。



新潟地域と上越地域との間は、県の調べでは、自家用車などの車で移動する人が大半ということです。



県では、自家用車などから公共交通利用へ交通手段の変更を促すため、今回の取り組みを始めました。



増便やアクセス改善へ

東京と新潟を結ぶ上越新幹線。



東京から長野や上越妙高などを経て北陸方面とを結んでいる北陸新幹線。



県は、県内では接続していない２つの新幹線を結ぶ高速鉄道の整備を検討する委員会を設置。アクセスの改善や高速鉄道ネットワークの構築、地域活性化を目指し、在来線のミニ新幹線化など4つの整備案を検討しています。



そうした中で、まずは特急「しらゆき」の利用者を増やして、列車の増便やアクセス改善へつなげていきたい考えです。



高速バスでも取り組み

今回は特急「しらゆき」の割引だけでなく、高速バスでもおトクな取り組みを行い、公共交通の利用を後押しします。



土日祝日限定で、新潟～上越と新潟～長岡を対象に、県内高速バスと新潟市内路線バスが1日乗り放題の2人用チケットを4割引き、3人用チケットを5割引きで販売しています（乗り放題で利用できない路線あり、年末年始除く1月末まで、スマホアプリ「りゅーとLink」から購入）。



高速バス車内からタクシー予約

また、新潟と上越を結ぶ高速バスでは、バス車内のQRコードを読み取ることで、降車地バス停に降車時間に合わせたタクシー予約が可能になる取り組みも行っています。対象バス停は鳥原、巻・潟東、三条・燕、栄、長岡北で、高速バスを降りてからの2次交通の確保を図ります（2026年1月末まで）。



このほか、特急しらゆきや高速バスの利用促進に努めた企業に奨励金10万円を支給したり、旅行会社による特急しらゆきを活用した旅行商品への支援などを行います。



県では「新潟～上越のつながりが弱くならないよう一体感を高めるためにも、幹線交通全体として利用促進を図っていきたい」と話しています。

