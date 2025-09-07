藤井風の3rdアルバム『Prema』が9月5日にリリースされた。藤井が『Prema』アルバムジャケットやアーティスト写真のアザーカットに合わせて、それぞれにリンクしたかのような幼少期の写真を多数公開している。

藤井は、「my 3rd album ‘Prema’ is finally yours. thank you everyone. thank you god. thank you prema (selfless, spiritual and supreme love). what is ur favorite song?（私の3rdアルバム『Prema』がついにあなたのものになりました。みんなありがとう。神様ありがとう。プレマありがとう（無私無欲、スピリチュアル、そして至上の愛）。あなたのお気に入りの曲は？）」とフォロワーへと問いかけており、SNSのハッシュタグ「#藤井風Instagram」にはファンからのアンサーが返答されている。

また、藤井は過去に『Prema』発売まで誕生日を延期することを宣言しており、6月14日の誕生日を経て、ようやく28歳を迎えられたことに祝福のメッセージも多く寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）