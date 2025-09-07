サングラスのルーツは裁判官が使っていた黒眼鏡。当時の意外な使われ方とは？
くさやの6倍以上の異臭！世界一臭い缶詰め「シュールストレミング」
子どもは、身の回りにあるものや、世の中で起きているさまざまな事柄に対して「何でだろう？」と疑問を抱くものです。親が子に、この世の中をより深く知るための知識や知恵を伝えることは、昔も今も変わらず大切なことですよね。
そんなときに活用できるのが教養系雑学です。学校では教わらない、子どもが思わず「パパ、ママ、すご〜い！」と言ってしまうおもしろ知識や生活の知恵をご紹介します。
■サングラスは裁判官が表情を隠すためのもの！？
強烈な日差しだけでなく、さまざまなものから目を守ってくれるサングラス。ファッションのアイテムとしても使われることから、発祥の地というとヨーロッパをイメージしてしまう。ところが、そのルーツはなんと中国にあるそうだ。
15世紀の明の時代、裁判官が使った黒眼鏡が、サングラスのはじまりとされている。これは裁判中、裁判官が証拠の真偽などをどのように判断しているのか、目の動きから相手に悟られないようにかけられていた。
ただし、サングラスといっても、現在使われているものとはかなり異なっていて、石英のレンズをススで黒くいぶしたものだった。
一方、陽光や紫外線から目を守るという、現在と同じ用途のサングラスが誕生したのは、1923年、アメリカ陸軍航空隊のマクレディ中尉が、北米大陸横断に成功したことがきっかけである。この時、太陽のまぶしさに悩まされた中尉は、帰還後、光学メーカーのボシュロム社に開発を依頼した。こうして6年の歳月をかけて完成したのが、サングラスの定番ともなっている「レイバン」である。
監修＝多湖輝／『頭のいい子が育つ！ 子どもに話したい雑学』