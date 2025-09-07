◇サッカー男子国際親善試合 日本 0ー0 メキシコ（7日、アメリカ/オークランド・コロシアム）

日本（FIFAランク17位）は、来年の北中米ワールドカップの開催国メキシコ（同13位）と対戦。

来年のワールドカップに向けての試合、日本は前半試合を優位に進めます。守備では、チーム全体でプレッシャーをかけメキシコを抑え、攻撃では久保建英選手（レアル ソシエダ/スペイン）、堂安律選手（フランクフルト/ドイツ）らがメキシコゴールを脅かす展開。しかし得点を奪えず、後半戦へ。

後半には、南野拓実選手（モナコ/フランス）がダイレクトボレーを放ちますが、ゴールマウスを捉えることができず。後半はメキシコに攻められるシーンも増えますが、GK鈴木彩艶選手（パルマ/イタリア）が好セーブを見せるなど、得点は許さず。激しい球際での戦いが続く中、試合は両チーム得点のないまま、0−0の引き分けに終わりました。

森保一監督は「局面での球際の戦いは有利にできたと思いますし、チャンスは作れていましたけど、最後の決めきるところで、シュートの本数を増やしていかないといけないところが出たと思います」とコメント。

キャプテンの遠藤航選手は「90分を通して、内容は一定の評価はできるかなと思います。自分たちからアクションを起こしてプレッシャーをかけ続けたところで、前半はかなり良かったと思います。最後を決めきれると理想的なゲーム展開ですが、相手もインテンシティが高くなっている中、自分たちも負けずに相手を押し込む展開ができたのは評価したいなと思います」と話しています。

日本は日本時間10日に、アメリカと対戦します。