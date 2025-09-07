株価指数先物 【週間展望】―レンジ突破を想定した押し目狙いのロング対応
今週の日経225先物は、国内政局の不透明感を背景に不安定な展開が見込まれるものの、米利下げ期待が押し目狙いのロング対応に向かわせよう。
自民党の臨時の総裁選を巡り、実施を求める国会議員は8日に党本部で書面を提出する。2日に開催された自民党の両院議員総会での参院選の総括を踏まえ、党執行部の主要メンバーが辞意を表明するなど政局が流動化している。総裁選挙の前倒し実施が決まれば衆議院解散の思惑も高まるとみられ、政治空白懸念もしくは政策期待が高まるかの市場反応によって、短期的に大きく振らされる可能性がある。
米国では8月の米雇用統計で、非農業部門雇用者数が前月比2万2000人増だった。市場予想（7万5000人増程度）を大きく下回ったことで、労働市場の悪化傾向への懸念が強まった。ただし、足もとで弱い結果の雇用関連指標の発表が相次いでいたこともあり、雇用統計が予想に届かない事態はある程度想定されていたことでもあろう。
米雇用統計の結果を受けて米連邦準備理事会（FRB）は、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅な利下げに踏み切る可能性が強まったと考えられる。米国の利下げが確実視されるなかで、株式市場ではショートを仕掛けにくくさせよう。今週は10日に米生産者物価指数（PPI）、11日に消費者物価指数（CPI）の発表が予定されている。
先週の日経225先物は3日に4万1690円まで売られる場面もみられたが、その後はリバウンド基調が強まり、5日には4万3230円まで買われた。一時的には割り込んだものの、概ね25日移動平均線とボリンジャーバンドの+1σによるレンジ推移を継続するなかで、+1σを捉えてきた。5日の取引終了後のナイトセッションでは+1σに上値を抑えられる形で下落し、一時4万2590円まで売られる場面もあったが、売り一巡後は終盤にかけてショートカバーの動きがみられ4万2870円で終えた。
25日線と+1σとのレンジを継続するなかでポジションを傾けにくいところであるが、週足では+1σを上回って終えており、+1σと+2σとのレンジを継続。ナイトセッションで下げているが、+1σ（4万2820円）を上回っている。上向きで推移するバンドに沿ったトレンドを形成しており、押し目狙いのロング対応に向かわせよう。
そのため、オプション権利行使価格の4万2500円から4万3500円のレンジを想定。まずは、4万3000円を固める動きをみせてくるかを見極めたい。4万3000円を固めれば、+1σ（4万3290円）突破が意識されてくるとみられる。+1σを突破してくると、+2σ（4万4170円）とのレンジに移行する。
8月21日以降、+1σが抵抗線として機能していたことで、同バンドではショートが積み上がっているとみられ、明確に上抜けてくる局面ではショートカバーが強まりそうだ。
また、先週は後半にかけてハイテク株や人工知能（AI）関連株への資金流入が目立った。指数インパクトの大きい値がさ株が牽引する形で、相対的に日経平均型優位の状況であった。今週はアップル が9日（日本時間10日未明）に製品発表イベント「Awe Dropping（言葉にできない）」を開催する。「iPhone 17」シリーズや「Apple Watch Series 11」などが発表されると予想されており、ハイテク株の手掛かり材料になることが期待されよう。
5日の米VIX指数は15.18（4日は15.30）に低下した。週間（8月29日は15.36）でも低下となった。米連邦巡回区控訴裁判所は8月29日、トランプ米政権の相互関税などを憲法違反とした一審判決を支持。違憲となれば米政府が得る関税の歳入が減るとの懸念から2日には一時19.38まで急伸し、200日線（19.17）を上抜けた。ただし、その後は落ち着き、週末には14.74まで下げる場面もみられた。再び直近の安値水準まで下げてきたことで、リスク選好に傾きそうだ。