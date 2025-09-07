SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズに所属するアウトサイドヒッター（OH）柳田将洋が5日（金）、14日（日）開催のサポーターミーティングの出演ゲストと、最終となる先着でのチケット受付を開始したことをオフィシャルサイトで発表した。

出演ゲストとして発表されたのは、同じく東京GBでプレーしていた手原紳氏とSVリーグ男子のジェイテクトSTINGS愛知に所属するOH藤中謙也。藤中は柳田が2016-17、2020-21、2021-2022シーズンにサントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）でプレーした時の同僚で、手原と藤中ともに柳田とつながりの深い選手だ。

また今回で最終となるチケット受付も開始されており、申し込み期間は9月8日（月）の23:59まで。柳田の公式ファンクラブ『YANAGIDA MASAHIRO SUPPORTERS CLUB』の会員のみ応募可能で、チケットサービス『サクチケ』から先着順で申し込みできる。なお、チケットは全席指定で、応募は1会員につき2枚までとなる。

今回のイベントは東京都渋谷区の『EVENT SPACE EBiS303』 のイベントホールにて行われ、13時開始で90分程度の公演を予定。当日はフリーアナウンサーの青木源太アナウンサーがMCを務める。