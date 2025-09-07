¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡ª
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¤¬¡¢9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¸¶½É¥¹¥È¥í¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢13:30¤Ë³«¾ì¡¢14:00¤Ë³«±éÍ½Äê¡£ËÜÊÔ¤Ï60Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢¥Èー¥¯¤Ë²Ã¤¨¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¥¹¥Þ¥Û2shot»£±Æ²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»£±Æ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤â¤·¤¯¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î»ý»²¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸½ºß°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎÆó¼¡ÀèÃå¿½¤·¹þ¤ß¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î23:59¤Þ¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ØLivePocket-Ticket-¡Ù¤Ë¤Æ±þÊç²ÄÇ½¡£Á°ÊýÀÊ³ÎÌó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤¬10,000±ß¡¢¥Îー¥Þ¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬8,000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÅÔ¹ç¾åÁá¤á¤ÎÍè¾ì¤Ï¶áÎÙ¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢³«¾ì»þ´ÖÃæ¤ÎÍè¾ì¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£