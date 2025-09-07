Prime Videoの人気恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン」シーズン3に出演し夫婦となった実業家の友永真也氏（38）とモデルの岩間恵（32）が7日、都内で行われたポルシェショールーム初の愛犬と楽しむフェス型イベント「Porsche Center Takanawa presents Wan！der FES」のトークイベントに登場した。

2人は2019年に配信された「バチェラー」シーズン3で出会い、翌年6月に結婚。現在は「しんめぐ」夫婦としてインフルエンサー・イベント出演などの活動を行っている。

夫婦そろって報道陣の前に登場するのはこの日が初めて。改めて結婚の決め手を問われると友永氏は「付き合ってすぐにヨーロッパ旅行に行ったのですが、密な時間を過ごして一緒にいてすごく楽だなと感じた。この人の前ではカッコつけなくていい、弱いところもさらけ出せる。これが家族になることだなと思えた」と話した。

トークイベントには、今年3月に迎えた愛犬のクレアちゃんも一緒に登壇。自宅ではかくれんぼをしたり休日はカフェ巡りをしたりと、ほぼ毎日クレアちゃんとふれあい、夫婦ともに愛犬にメロメロな様子だ。

だが岩間は「愛情の分散が感じられる」と友永氏にチクリ。「私に対する口調が変わりました。今まで優しかった分それがクレアにいって、私に対してキツくなりました。“それはアカンで！”みたいな」と隣をチラリ。友永氏は「今までは妻が甘やかす存在だったけど、それ以上に甘やかしてあげなきゃいけない存在ができたので…」とタジタジ。岩間は「優劣をつけているわけではないけど、お互いクレアちゃんファーストという共通認識があるので、まあいいかな」と理解を示し、友永氏は「本当に愛情は全く変わらずです」と宣言した。