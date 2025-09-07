ロシアによるキーウへの攻撃後、消火活動に当たる緊急対応要員＝７日/Efrem Lukatsky/AP

キーウ（ＣＮＮ）ロシアは７日未明にかけ、ウクライナ戦争で最大規模となる航空攻撃を実施した。ドローン（無人機）８００機あまりを投入し、ウクライナの首都キーウにある政府庁舎を初めて攻撃した。

ドローンによる住居ビルへの攻撃で少なくとも２人が死亡し、その中には乳児も含まれていた。キーウでは１１時間にわたって空襲警報のサイレンが鳴り響いた。

ウクライナ空軍によると、ロシア軍は合計でドローン８１０機、弾道ミサイル４発、巡航ミサイル９発を発射。大半は防空システムで迎撃されたものの、ドローン５４機とミサイル９発がウクライナ各地の目標に命中したという。

２０２２年２月にロシアの全面侵攻が始まって以来、これまで最大とされていた今年７月の攻撃の規模を上回った。

ウクライナのスビリデンコ首相は「大規模攻撃」との認識を示し、キーウだけでなくクリビーリフやドニプロ、クレメンチュク、オデーサも攻撃を受けたと説明した。

キーウでは首相の執務室や一部の政府省庁が入る建物が攻撃を受けたという。

スビリデンコ氏は「政府庁舎やその屋根、上層階が初めて敵の攻撃で損傷した。救助隊が消火活動に当たっている。彼らの働きに感謝する」と表明した。

この建物はキーウの官庁街に位置する。議会に隣接し、大統領府にもほど近い。

スビリデンコ氏は「建物は再建できるが、失われた命は戻らない。敵は連日、我が国各地で国民を恐怖に陥れて殺害している」とも述べた。