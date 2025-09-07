Amazonプライムビデオの恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン」シーズン3に出演し20年6月に、シリーズ初の結婚、22年4月に結婚式を挙げたインフルエンサー「しんめぐ」こと、3代目バチェラーで実業家の友永真也氏（38）とモデル岩間恵（32）夫妻が7日、都内のポルシェセンター高輪で行われたイベント「Porsche Center Takanawa presents Wan！der FES」に登壇した。

同イベントは、国内のポルシェショールーム初となる愛犬と楽しむフェス型イベントで、2人は愛犬のゴールデンドゥードゥルのメス・クレアとともにトークを展開した。

クレアは登壇直後は、おりこうに舞台中央に座った。最近のマイブームを聞かれると、友永氏は「クレアちゃん、最近、はやってるのが、かくれんぼ。おめぐちゃん（岩間）が、どこ？ と探す」と笑顔で語った。岩間は「夫をしんちゃん、夫は私をおめぐさんと呼ぶのを（クレアが）認識していて、利用して楽しんでいます。一生懸命、探してくれるのが見たいがためにやっています」と続いた。

ただ、当初、おりこうだったクレアが、しきりにステージから降りようと繰り返した。友永氏は「暑いんやな。分かる」と、クレアの状況を説明。岩間は「カフェが大好きで、自分が入れるところを察知する。私たちが楽しんでいても待ってくれて、出ても戻る、戻ると」と、クレアが可ファ好きだと明かした。そのうち、クレアは岩間の横で、グッスリと“爆睡”してしまった。