¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÆüËÜ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë£²Ï¢ÇÔ¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢Á°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤Ï£±¡½£³¤ÇÇÔÀï¡¡
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£²Æü³«Ëë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬£·Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£²°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔÀï¡££¶Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¡££¶Æü¤Î»î¹ç¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿À¾»³ÂçæÆ¡ÊÂçºå£Â¡Ë¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤Æ£²£°¡½£²£´¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾®Ìî»ûÂç»Ö¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÅÀº¹¤òµÍ¤á¤¿¤¬¡¢£²£±¡½£²£µ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²¥»¥Ã¥È¤ÏµÜ±º·ò¿Í¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤Î¥é¥¤¥È¤«¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÏ¢Â³¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×¤Ë¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡ÊÀìÂç¡Ë¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¡£ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤Î¶¯Îõ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢£²£°¡½£²£µ¤ÇºÆ¤ÓÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè£³¥»¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤¬½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£ÀÐÀî¡¢¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£Áê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ß¥¹¡¢¹ÃÈå¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¡¢¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¡ÊÂçºå£Â¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç£²£µ¡½£²£±¤ÈÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè£´¥»¥Ã¥È¤ÏµÜ±º¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹â¶¶¤äµÜ±º¡¢ÀÐÀî¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌÔ¹¶¤ËÁø¤¤¡¢½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï²¿¤È¤«¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ÆËü»öµÙ¤¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤«¤Í¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤Ç¾¯¤·²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÌÀÆü¤Ï½¤Àµ½ÐÍè¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹â¤µ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£