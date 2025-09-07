【しまむらの淡色ジレ】が高見え！ 今 → 秋にこう着たい♡「着回しコーデ術」

いま洋服を買うなら、秋まで着まわせるアイテムを狙ってみて。インナー次第でさまざまな着こなしが楽しめるジレなら、秋コーデでも活躍しそうです。そこでおすすめしたいのが【しまむら】の淡色ジレ。今回は淡色コーデが得意な@minamii.__さんによる、最旬の着こなし術をご紹介。ワンランク上のコーデを楽しみたい人は、ぜひ真似してみて。

大人っぽさと女性らしさを両立したロングジレ

【しまむら】「EC*MRKロングジレ」\1,969（税込）

スラリとしたロング丈が美しく、一点投入で大人の品格を高めてくれそうな高見えジレ。緩やかな曲線を描くネックラインや、高め位置の切り替えにタックを入れたデザインなどが上品な印象です。ノースリーブのインナーと合わせて肌見せすれば、残暑が厳しい今の時期にぴったり。ベージュとホワイトの清潔感のある組み合わせで、好印象を狙えそう。

ブラウンを取り入れて秋ムードにシフト

秋口には、フェミニンなフレア袖のシアートップスを合わせた着こなしにシフト。ダークブラウンのパンツを投入すれば、グンとシーズンムードも高まります。濃淡をきかせてメリハリをつけることで、淡色コーデの地味見えも回避できるはず。

