¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡×Í§±Ê¿¿Ìé¡õ´ä´Ö·Ã¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡©2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È½éÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/07¡Û2019Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Amazon Prime Video¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë½Ð±é¤·¡¢2020Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤ÎÍ§±Ê¿¿Ìé¡õ´ä´Ö·Ã¡Ê¤·¤ó¤á¤°¡ËÉ×ºÊ¤¬¡¢9·î7Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖPorsche Center Takanawa presents Wan!der FES¡×Æâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£É×ÉØ¤¬Â·¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Á¥§¥é¡¼É×ºÊ¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°¦¸¤¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢°¦¸¤¤È¥Ý¥ë¥·¥§¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¾ì¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Î¡¼¥º¥ï¡¼¥¯¤ä¤·¤Ä¤±Âç²ñ¤Ê¤É¤Î»²²Ã·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥É¥Ã¥°¥Ï¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥×¥Á¡¼¥Îºî¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë1Æü¸Â¤ê¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤·¤ó¤á¤°É×ºÊ¤Î°¦¸¤¡¦¥¯¥ì¥¢ ¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¥¥¡¼¥É¥¥¥ë¡¿½÷¤Î»Ò¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í§±Ê¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐËÍ¤È¥¯¥ì¥¢¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Àè¤Ë¤ª¤á¤°¤µ¤ó¡Ê´ä´Ö¡Ë¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò»¡¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë¤ª¤á¤°¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤«¤Ë±£¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤ª¤á¤°¤Á¤ã¤ó¤É¤³¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ä´Ö¤Ï¡Ö¡Ø¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»ä¤ÏÉ×¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É×¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤á¤°¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¡Ê¥¯¥ì¥¢¤¬¡ËÂ¿Ê¬¤½¤ì¤ò¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤É¤³¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤òÃµ¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¥¢¤È¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢´ä´Ö¤Ï¡Ö¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Æ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÇòÇÏ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÄ¹Ìî¸©¤ÎÇòÇÏ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö·ë¹½¤ï¤ó¤³¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê»ÜÀß¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥´¥ó¥É¥é¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢»³¤Î¾å¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¤¬ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¡£»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤È¡¢4¿Í¤È¥¯¥ì¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëº£Ç¯¤Î¤¤¤¤²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Í§±Ê¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Èð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì´¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥×¥é¥ó¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Í§±Ê¤Ï¡Ö2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¡£ÆüËÜ¤ò½ÄÃÇ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤Þ¤º¶å½£¤ÎÊý¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤Ð²Æì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶å½£¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡£¼Ö¤Ï911¤È¤«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥¿¥¤¥«¥ó¤È¤«¤Ç¡£Çñ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¾å¤Ë¥ë¡¼¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÕ¤±¤Æ¥Æ¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼ÖÃæÇñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¯¥ì¥¢¤Á¤ã¤ó¡©¡×¤È¾Ð´é¡£´ä´Ö¤Ï¡Ö¡Ê¥¯¥ì¥¢¤È¡Ë³¤³°¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ò½ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÆüËÜ¤Î47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤ÏÀÎ¤«¤é2¿Í¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ì´¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ä´Ö¤¬¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ô¤¯¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ª»Å»ö¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Éý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á2¿Í¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¢¤È»ä¤¿¤Á2¿Í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤È¤Æ¤âÁý¤¨¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢·ëº§¤Ø¤Î·èÄêÅª¤Ê·è¤á¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤¿Í§±Ê¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢1¥ö·îÈ¾¤Û¤É°ì½ï¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ2¡Á3¥ö·î¤Î¤È¤¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤â¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤²þ¤á¤Æ»×¤¨¤¿¤Î¤¬·ëº§¤Î·è¤á¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£´ä´Ö¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤ËèÆü¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤òÌä¤ï¤ì¤¿´ä´Ö¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£·ö²Þ¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤ª¸ß¤¤¿´³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Í§±Ê¤Ï¡ÖÃý¤ë¤³¤È¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´ä´Ö¤ËÆ±°Õ¤·¡Ö¤¤¤«¤ËÁê¼ê¤ÎÁÇ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤¤¤«¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£¾ï¡¹´Å¤ä¤«¤·¤Æ´Å¤ä¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢´ä´Ö¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢·ö²Þ¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬±ßËþ¤ÎÈë·í¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Í§±Ê¿¿Ìé¡õ´ä´Ö·ÃÉ×ºÊ¡¢°¦¸¤¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¦Ì´¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥×¥é¥ó¸ì¤ë
¢¡Í§±Ê¿¿Ìé¡õ´ä´Ö·Ã¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡©
