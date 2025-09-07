GENERATIONS、6人全員堂々ランウェイに歓声響く「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」開幕
【モデルプレス＝2025/09/07】GENERATIONSが7日、東京ガールズコレクションとのスペシャルコラボイベント「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」をさいたまスーパーアリーナにて開催。メンバーの6人が堂々たるランウェイを披露し、観客を沸かせた。
【写真】ランウェイで観客を沸かせたGENERATIONS
イベント冒頭、壮大な音楽とオープニング映像がかかると、GENERATIONSが6人でステージに登場。歓声が響く中、中務裕太、小森隼、佐野玲於、白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友の順番で一人ひとりがファンに手を振りながら、堂々たるランウェイを披露した。
イベントの1曲目は「A New Chronicle」。息ぴったりのキレのあるダンスを魅せ、観客を釘付けにしていた。
同イベントは、前⽇9⽉6⽇に開催された「東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」に続く形で、2025年に20周年を迎えたTGCチームの全⾯協⼒のもと、GENERATIONSがTGCをオマージュしながら、各メンバーがプロデュースしたステージを本気で届ける、ファッション・⾳楽・エンタテインメントを詰め込んだ1⽇限りの“やりたい放題”の祭典。今回はメンバーそれぞれが「FASHION STAGE」「SPECIAL STAGE」の2種類のステージを展開し、個性が光る合計12のステージが用意されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
