

マキシマム ザ ホルモン

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（９月19日公開）の入場者プレゼント情報解禁、劇中挿入歌はマキシマム ザ ホルモンの「刃渡り2億センチ（全体推定 70％解禁 edit）」に決定した。

【写真】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』入場者プレゼント第一弾サンプル画像 原作はシリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は、『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキ。 2022年には、アニメスタジオMAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。

そして今回、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、【エピソード“レゼ篇”】が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。

ABEMAで放送された「公開直前！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力がさく裂！ド派手な特番 SP！」で、入場者プレゼント＆挿入歌情報が解禁。

藤本タツキ先生描き下ろしの表紙カバーイラスト付きの小冊子『恋・花・チェンソー・ガイド』の配布決定。９月１９日から配布される入場者プレゼント第一弾の小冊子『恋・花・チェンソー・ガイド』は、今回のために藤本先生が特別に描き下ろしたオリジナル４コマ漫画、原作「レゼ篇」のネーム・下書きの一部を特別公開したメイキング解説や、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の貴重な設定や絵コンテなどを収録。更に、今回解禁となった小冊子の表紙カバーも藤本先生の描き下ろし。

そして、第一弾配布を皮切りに、計四弾にわたる入場者プレゼントの配布も決定。詳細は後日発表される。

激しいラウドロックにエキセントリックで予測不能な曲展開を融合させたスタイルが特徴の日本の4人組ロックバンド【マキシマム ザ ホルモン】。TV アニメ『チェンソーマン』第 3 話のエンディング・テーマ、そして TV シリーズ挿入歌として使用され、これまで TV edit のみが公開されていた「刃渡り2億センチ」の未公開パートである2番が遂に解禁。その続きが劇場で初めて明らかになる「刃渡り2億センチ（全体推定 70％解禁 edit）」で参戦決定。マキシマムザ亮君：コメント

TVシリーズ第3話のエンディング・テーマ、そして挿入歌としても使用された「刃渡り2億センチ」が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』でも挿入歌として再登場！その名も『刃渡り2億センチ（全体推定 70％解禁 edit）』。ついにTVサイズの“続き”が聴けます笑。これまで90秒のTVサイズしか公開してこなかった理由のひとつは――実は、2番の歌詞がレゼのことを歌っていたからなんです。そんな楽曲が、まさか本当に“レゼ篇”の映画で起用されるとは…！僕の夢バトルこれで2連勝！笑ありがとうございます！