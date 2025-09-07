実業家の友永真也氏とモデルの岩間恵夫妻が７日、都内で行われた自動車メーカー「ポルシェ」のトークイベントに出席した。

２人はアマゾンプライムビデオ「バチェラー・ジャパン」のシーズン３でカップルとなり、２０２０年に結婚。同番組シリーズで生まれた初の夫婦として「しんめぐ」の愛称で知られている。

この日は愛犬家に向けてポルシェでのお出かけを呼び掛けるイベントが行われ、２人は愛犬「クレア」ちゃんと登場。ポルシェによく乗っているという友永氏は「大好きなポルシェとワンちゃんが融合した空間に呼んでいただけるなんてうれしいです」と喜んだ。

以前から大のポルシェ好きだというが「結婚してから車選びが変わりましたね」と告白。「前はイケイケの車が好きだったんですけど、今は乗り心地がいいかで選んでます」と明かした。

一方の岩間は「夫と出会うまで車の知識はなかった」とポツリ。それでも、「その中でもポルシェはかわいくて好きでした。今乗ってるポルシェもお気に入りです」と笑顔を見せた。

クレアちゃんとかなえたい夢を問われると、友永氏が「できれば沖縄の方からスタートして北海道まで日本縦断したい」と回答。岩間も「以前から２人で４７都道府県制覇するという夢がある。クレアともかなえたいです」と続けていた。