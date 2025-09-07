◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 最終日（７日、関空アイスアリーナ）

ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位から出た長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１２６・５０点、合計１９２・７７点で銅メダルを獲得した。ＳＰに続き、フリーでも自己ベストを約６点更新、合計点は１８点も塗り替え、長岡は「ＳＰだけでなくフリーでも１つのミスで抑えられた。すごく自信につながる試合になった」と大きくうなずいた。

好調の中迎えたフリーは、冒頭のトリプルツイストから連続ジャンプを着氷。サイドバイサイドの３回転トウループも降り、ミスはスロージャンプの転倒一つに抑えた。「課題ができたこともいいことだし、全てをポジティブに捉えて次に進んで行けたら」。２週間後には、２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終予選を控えており「自分たちの目指している演技をするだけだと思う」と、表情を引き締めた。

尊敬する「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダル。国際大会では初めて同じ表彰台に乗り、長岡も「ＣＳの国際大会で初めてですごくうれしくて、（三浦と）２人で『やったね』『おめでとう』という感じでハグしていました」と万感。森口は「更に練習も頑張ろうと思いました」と、言葉に熱を込めた。