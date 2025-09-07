◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山・芝２０００メートル、良）

３歳牝馬３冠最終戦、秋華賞（１０月１９日、京都競馬場）のトライアル（３着まで優先出走権）は１３頭で争われ、西塚洸二騎手が騎乗した７番人気のケリフレッドアスク（栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利。好発からハナを切ると、そのまま先頭を譲らず、最後の直線も追い上げをしのぎきり、最後の１冠への切符をもぎ取った。前走の１勝クラス４着から巻き返し、重賞初制覇。４年目の西塚騎手もうれしい重賞初制覇を果たした。勝ち時計は１分５９秒１。

２着に２番人気のジョスラン（クリストフ・ルメール騎手）、３着は４番人気のダノンフェアレディ（戸崎圭太騎手）が入った。

田辺裕信騎手の負傷で菅原明良騎手に乗り替わった４番人気のエストゥペンダは５着。中団後ろから直線は前を追い、最後は鋭い脚で迫ったが、秋華賞切符には届かなかった。

菅原明良騎手（エストゥペンダ＝５着）「折り合いが難しい馬で、出しては行きたくなかった。１コーナーで一番後ろだったのですが、ペースが遅かったので、ある程度持ったままで位置を上げていけました。ただ、急なペースアップでコーナーでついていける走りではないんですよね。もう少しペースが流れてほしかったです」

大野拓弥騎手（サタデーサンライズ＝６着）「中団からの競馬でしたが、脚を使っていい競馬だったと思います」

鮫島克駿騎手（テリオスララ＝７着）「４角先頭のイメージで運んで思った通りの競馬ができたのですが、思ったよりペースが流れなかった。枠順含めてかみ合わなかったですね。距離は少し長いかもしれないです」

吉田隼人騎手（サヴォンリンナ＝９着）「スタート次第では前、前で運ぼうと思っていた。スタートが決まって２番手のいい位置を取れたが、道中は力みがあって、一杯になってしまった」

横山和生騎手（マイスターヴェルク＝１０着）「今日はテンションとゲートが良くなかったです」

津村明秀騎手（セイキュート＝１１着）「開幕週で時計も速いし、ペースが遅くて決め手勝負ではきつかった。距離はもう少しあった方が持ち味が生きると思います」

石川裕紀人騎手（ドマーネ＝１２着）「芝の走りは悪くなかった。前走は初の芝で勝っていますが、もう少し重い馬場の方がいいかもしれない」