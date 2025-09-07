◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山・芝２０００メートル、良）

３歳牝馬３冠最終戦、秋華賞（１０月１９日、京都競馬場）のトライアル（３着まで優先出走権）は１３頭で争われ、西塚洸二騎手が騎乗した７番人気のケリフレッドアスク（栗東・藤原英昭厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利。好発からハナを切ると、そのまま先頭を譲らず、最後の直線も追い上げをしのぎきり、最後の１冠への切符をもぎ取った。前走の１勝クラス４着から巻き返し、重賞初制覇。４年目の西塚騎手もうれしい重賞初制覇を果たした。勝ち時計は１分５９秒１。

２着に２番人気のジョスラン（クリストフ・ルメール騎手）、３着は４番人気のダノンフェアレディ（戸崎圭太騎手）が入った。

１番人気のリンクスティップ（栗東・西村真幸厩舎、父キタサンブラック）は中団から直線はイン寄りに進路を取ったが伸び切れず。前走のオークス５着から巻き返しを狙ったが、８着に敗れた。

北村友一騎手（リンクスティップ＝８着）「ハナを切った馬が逃げ切ったので、ベストの選択としてはついていけばよかったのかもしれないですね。ストライドが大きい馬なので、コーナリングの点で３角からスムーズに行けなかった。スペースがあるところでのびのびと走らせた方がいいかもしれない。いい馬なんですけどね」