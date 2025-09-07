◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 最終日（７日、関空アイスアリーナ）

ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位で昨季世界選手権金メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、１４３・００点、合計２２２・９４点で優勝。三浦は「自分たちがこの夏にやってきたことは間違っていなかった」とうなずいた。

フリーは２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの新たなプログラム「グラディエーター」。冒頭のトリプルツイスト、サイドバイサイドの３回転トウループ―ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―ダブルアクセルの連続ジャンプを着氷させ、スロージャンプでミスが出たがリフトで観衆を魅了。高得点に「サルコーのちょっとしたミスでも１４３点に乗ることができた。本当に大きな成長」と三浦。木原も「初戦にしてはすごくよかった」と納得の表情だった。

木原によれば、新衣装は最近届き、「衣装を着ての練習が、この試合が初めてだった」。慣れない感覚の中、好演を見せた。今大会前、三浦は新フリーの評価を一つの指標に掲げていたが「全てのエレメンツに自信を持っていた。少しのミスで１４３点、まだまだ出るなと思った試合でした」と手応えを語った。

勝負の五輪シーズン初戦で好発進。２２年北京五輪で日本勢初の入賞を果たした「りくりゅう」は、ミラノ・コルティナ五輪で表彰台、金メダル獲得に挑む。木原は「今年の早い段階からいい点数を積み上げられているので、徐々にステップアップできたら」と今季を見据えた。