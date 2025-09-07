サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が6日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。娘について語った。

澤さんは15年に現福島ユナイテッド副社長の辻上裕章氏と結婚し、引退。現在は8歳の娘の母でもある。

この日は仙台でロケが行われ、MCの「博多華丸・大吉」博多大吉が「普段は仙台に」と質問すると、澤さんは「仙台で」と告白。「子供が中学校を卒業するまではこっちにいようかなと思って」と続けた。

澤さんとは共に食事に行くなどプライベートでも親交があったというMCの元TOKIO・松岡昌宏が子供はスポーツをやっているのかと尋ねると、澤さんは「昔ちょっとバレーもやってたんですけど、今は水泳をやってて。あとはKUMONと英語です」と習い事を明かし、「今分数のあれとか聞かれるんですけど、ちょっと待ってって…」と自身が苦戦していると笑ってみせた。

サッカーには興味がなかったのかとも聞かれ、「興味はないことはないと思うんですけど。でも普通にボールを蹴らしたらやっぱうまいんですよ」としながらも「でも一人っ子なんで、ライバルが自分になってるから。お母さんに負けてないと思ってて。だから普通にボールとか蹴ってても、あ、うまいねとか言われるんですよ。一応やってたからって言って…」とぶっちゃけて苦笑した。

松岡は「一応やってたじゃないよ、LINEの写真がさあ、メッシと並んでんじゃん。あれ当たり前だけど引くよね」と暴露して笑わせた。