『バチェラー』友永真也＆岩間恵“しんめぐ”夫婦、マスコミ初取材 愛犬同席で夫婦円満の秘けつ伝授「次の日に持ち越さない」
Prime Videoの人気番組『バチェラー・ジャパン』シーズン3に出演し、史上初の結婚カップルとなった友永真也、岩間恵夫妻が7日、都内で行われた『Porsche Center Takanawa presents Wan!der FES』でのトークイベント後、2人そろって初めてマスコミ前で取材に参加した。犬と車に関するイベントということで愛犬・クレアちゃんも同席した。
【写真】愛犬クレアちゃんとしんめぐ夫妻がポルシェを背に3ショット
メディア前に囲まれる経験は初めてということで『バチェラー』出演時と比べ「今の方が緊張します。『バチェラー』は自然とお話すシーンが多いので、みなさんの前で改めてお話するほうが緊張します」と初々しい岩間に比べ、友永氏は「どんどん慣れてきまして、緊張することがなくなった」と堂々とした様子。岩間は「いつも自分たちで発信するときは自由度高いんですけど改めて聞く機会ではちゃんとしないと…お手柔らかにお願いします」とほほ笑んだ。
クレアちゃんを迎えて半年を経て「私に対する口調が変わりました。私に優しかったのがその口調がクレアにいって、すごく私にはきつくなりました。愛情の分散が…」とやや不満げ岩間に、友永氏は「妻が甘やかす存在だったけどそれ以上に甘やかさないといけない存在が来たのでキャラパオーバー」と説明した。
とはいえば愛情は変わらなず“クレアの前では喧嘩をしない”と決めているそうだが岩間は「イラッは日常茶飯事。小さい家事のことで気にかかることが多い。お皿洗いでも洗剤をめっちゃ使ったり」とささいな不満も…。それでも円満の秘けつは、岩間は「本当によく話しています。思ったことがあれば良い会って次の日に持ち越さない」と伝授した。
これに友永氏は「僕はしゃべること」とすると岩間が「同じこと言った」と即座にツッコミ。「いかに相手の素を出させるか。いかにわがままにさせられるか。甘やかしてわがままになってもらってストレス発散にしてもらいたい」と話す友永氏に岩間も「確かに喧嘩は買わないタイプ。受け流してくれています」とうなずき、相性の良さをのぞかせていた。
