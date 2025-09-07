“みちょぱ”池田美優、美人母の再婚事情告白「親になるから気軽には…」
ABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）が5日より放送開始。モデルでタレントの池田美優がスタジオゲストとして出演し、美人と知られる母にまつわるエピソードを明かした。
【動画】再婚したい美人ママから相手の紹介を頼まれたみちょぱ
スタジオゲストとして、フリーアナウンサーの高橋真麻と池田が登場。#1では、「小４から結婚をしたかった」と語る、芸人のたんぽぽ・川村エミコが40代で初めての婚活へ挑戦。辛口指導が人気で「成婚率80％」を誇る婚活アドバイザー植草美幸氏より指導を受けた。1週間後、川村は御徒町の婚活パーティに参加するも、残念ながらマッチングは成立せず。スタジオからも「なんで？」と疑問の声が漏れた。
スタジオでは、「はたから見ると良いムードだったのでもったいない」「とりあえず勢いも必要」とトークを展開。また植草氏と親交のあるMCのMEGUMIは、「お似合いの人がいると言われたが、70歳のエクアドル人だった」と驚きのエピソードを話し「先生調子ちょっと悪いんかな」と笑いを誘った。
また池田は、美人と知られる母が「再婚したいとはずっと言っている。紹介してよと旦那にも言われるが、親になるから気軽には紹介できない」と告白。MEGUMIが「エクアドル人でいい人いるんだけど？」とまた笑いを誘っていた。
『ダマってられない女たち』は、映像を通して女性たちの生きざまに触れ、“女性の幸せ”について語り合うシリーズ。シーズン1は2024年12月から2025年3月にかけて放送され、関連動画の総再生数は1.2億回を突破した。MCは、MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが務める。
