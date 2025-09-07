“無人の馬車”が暴走で大混乱　車追い越しぶつかりガツガツ突進　男性が映画さながらの“飛び乗り”…馬止まる　シリア

シリアでスイカを積んだ無人の馬車が街中を猛スピードで暴走し、大通りが大混乱に陥った。

無人で街中を暴走するスイカ馬車

シリア・ダマスカスの道路では、動物の思わぬ事態が撮影されていた。

白い馬が猛スピードで街中を走っていたのだ。馬車を引いていたが、後ろには誰も乗っていない。無人の馬車がスイカだけをのせて暴走していたのだ。

暴走馬車の出没で、大通りは大混乱となっていた。

暴走馬車はあおり運転どころか、ガツガツと馬車をぶつけ、前の車を無理矢理どかして進んでいく。しかし、それでも大量のスイカは落ちることなく、荷台にそのままだった。

予想外の光景に居合わせた人々はみな呆然としていた。

アクション映画さながらの飛び乗りで制止か

猛スピードの暴走馬車をどう止めればいいのか…。

そのとき、画面左から男性が現れた。猛ダッシュで接近し、手を伸ばして馬車に飛び乗った。その様子は、アクション映画さながらの様子だった。

男性はスイカをまたいで、手綱に手を伸ばしていた様子もあった。その後、男性がどのように対処したのか明らかになっていないが、暴走馬車はしばらく走ったあと、止まったという。

