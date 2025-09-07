¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÉé¤±¸¤¤À¡×»³ËÜÍ³¿¤Î¥Î¡¼¥Î¡½¤ò¡ÈÄü¤á¤¿¡É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹24ºÐ³°Ìî¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÍîÃÀ¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅÐ¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
9²ó2»à¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤¬°ìÉô¤«¤é¡È¾Ã¶ËÅª¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ñ¥Ø¥¹(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë3-4¤Ç2ÌëÏ¢Â³¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÂ³¤±¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¡¢3-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤Þ¤Þ12¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢µß±ç¿Ø¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£Å¥¾Â¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜÍ³¿¥Î¡¼¥Î¡½¤Ê¤é¤º¡Ä¥Ñ¥Ø¥¹Êá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÇ®Åê¤â¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤éËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢9²ó2»à¤«¤é¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º1ÈÖ¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£ÂÇµå¤Ïµå¾ì¤ÎÄã¤¤±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥®¥ê¥®¥ê±Û¤¨¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¡¢±¦Íã¼ê¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÂÔ¤ÄÂÎÀª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²÷µó¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÉô¥Þ¥¹¥³¥ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡È¾Ã¶ËÅª¡É¤È±Ç¤ê¡¢¤ä¤ê¶Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØJomboy Media¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¤½¤ì¤òÊá¤í¤¦¤È¥È¥é¥¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©Â¿Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¡ÊÊáµå¤ò¡Ë»î¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¡©¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡5Ï¢ÇÔ¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£SNS¾å¤Ç¤Ï²á·ã¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬Â³¡¹¤È¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅÐ¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÈà¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡Ø¤¢¤È°ì¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤À¤±¡Ù¤È¹Í¤¨¤ÆÂÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÊá¤í¤¦¤È¤¹¤é¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÉé¤±¸¤¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÍîÃÀ¤ÈÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡Ö9²ó¤Ë2¥¢¥¦¥È¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÏÈà¤òÀÕ¤á¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¤Î°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉ¬¤ºÊá¤ì¤¿¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ²ø²æ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢9²ó2¥¢¥¦¥È¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò·ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]