◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

首位と２打差の４位で出たツアー５勝の蝉川泰果（アース製薬）は１イーグル、４バーディー、４ボギーの６８で回り、通算８アンダーで３位だった。３戦連続となる今季５度目のトップ１０フィニッシュ。逆転優勝には２打届かなかった。

「グリーンが昨日以上にすごく速くなっていて、対応できなかった。あのロケットスタートから考えると、もっといいスコアで回れていたなと思うので反省して、（次戦の）ＡＮＡオープンではいい結果を残せるように。優勝を狙っていきたい」と６月のＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯に続く今季２勝目を次戦の目標に掲げた。

３番パー４で第２打をカップに放り込みイーグルを奪って加速した。終盤まで優勝争いに加わり、１４番のバーディーで単独首位に立ったが、１５番で１メートル強のパーパットがカップを１周して外にはじかれた。「あれが痛かった。あそこをパーで切り抜けて、１６、１７番を取ってと考えていた。あのボギーは勝負所の弱さが出てしまった」と悔しがった。