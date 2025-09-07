81歳・高橋英樹、驚きの生前整理 娘・高橋真麻が告白「1年かけて33トンを捨てた」
ABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）が5日より放送開始。フリーアナウンサーの高橋真麻がスタジオゲストとして出演し、父で俳優の高橋英樹の終活について明かした。
【動画】長女・真麻が語る高橋英樹の驚きの生前整理
スタジオゲストとして高橋と、モデルでタレントの池田美優が登場。オープニングトークでは、それぞれの「芸能界でよく合う友達」についてトークを展開し、高橋は「元AKB48の前田敦子と後輩アナの久代萌美と家族ぐるみで沖縄旅行に行った」と報告した。一方MCの剛力彩芽は「私友達いない」と告白。なぜスタジオメンバーが友達になってあげないのかという高橋の質問に対して、MCのMEGUMIは、自身が飲み会をセッティングしないのが理由だと話し「今回は絶対に行こうね」と一同で決意した。
#1では、土屋アンナ母娘に密着。土屋の母・眞弓さんは16年もの間、土屋のマネージャーを務めてきたが、昨年、すい臓がんステージ4が発覚し、1年半の余命宣告を受けた。番組では、すい臓がんと闘う土屋アンナ母娘の絆を追いかける。
スタジオでは終活についても話題に。高橋は、81歳になる父で俳優の高橋秀樹が「生前整理で1年かけて33トンを捨てた」と驚きのエピソードを打ち明けた。スタジオメンバーは「33トン」というその量に驚きの声をあげ、「どういう施設に住んでたの？」と興味津々。高橋は、置物や衣装、桐ダンスなどを1年かけて処理したと話し「すごい助かりましたね」と感謝の思いを語った。
『ダマってられない女たち』は、映像を通して女性たちの生きざまに触れ、“女性の幸せ”について語り合うシリーズ。シーズン1は2024年12月から2025年3月にかけて放送され、関連動画の総再生数は1.2億回を突破した。MCは、MEGUMI、剛力、ヒコロヒーが務める。
