¡Ú»¥ËÚ8R¡Û¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è ¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥É¥¬¡¼¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡9·î7Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿8R¡¦3ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¼Ç1200m¡Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ4¡¦·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¯¥ì¥»¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¡Ê¤»¤ó5¡¦Èþ±º¡¦¹â¶¶Ê¸²í¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥»¥¾¥ó¥Ç¥Õ¥£¡¼¥æ¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦°ð³À¹¬Íº¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:10.0¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡Ú»¥ËÚ4R¡Û¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¼ê¤¬Ä«¤«¤é3¾¡¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¡Ä8ÈÖ¿Íµ¤¥é¥Õ¥¡¥ô¥©¥ê¥Ã¥È¤Ç²÷¾¡º£Ç¯¤Î32¾¡ÌÜ
¡¡¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥É¥¬¡¼¥ë¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¡¢Æ±µ³¼ê¤Ïº£Ç¯¤ÎJRA32¾¡ÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÚÆü¤Ç4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï³°ÏÈ¤«¤é½ª»Ï³°ÌÜ¤ò²ó¤µ¤ì¤ë¸·¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ê±þ¤¨¤è¤¯Ä¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÇÏ¤ÎÇ½ÎÏ¤â1Ëç¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥É¥¬¡¼¥ë¡¡13Àï2¾¡
¡ÊÌÆ4¡¦·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï¡Ë
Éã¡§¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯
Êì¡§¥«¥È¥Þ¥ó¥Ö¥ë¡¼
ÊìÉã¡§Bluegrass Cat
ÇÏ¼ç¡§¥é¥¤¥ª¥ó¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹
À¸»º¼Ô¡§¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à