これはマジで重宝する！洗濯機洗いもラクラク【フィラ】のUVパーカーを今すぐAmazonでゲット!!
シンプルで実用性バッチリ＆洗濯ラクラク！【フィラ】のUVパーカーを今すぐAmazonで入手しよう!!
【FILA(フィラ)】メッシュ無地UVパーカー は、人気スポーツブランド・フィラが手掛けるこの夏必携のアイテム。洗濯機OKで、UVカット加工が施された一着だ。
フルジッパーで首元までしっかり肌を隠せるため、紫外線対策にピッタリ。これはアウトドアで重宝すること間違いなし。
UV遮蔽率はなんと90%以上で、肌をしっかり日焼けから守ってくれる。
シンプルなデザインで取り回しも抜群。
ますます厳しくなる夏と残暑に、メンズも日焼け対策は絶対に欠かせない。今こそ購入したい一着だ。
