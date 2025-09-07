川崎市宮前区が、気力や体力が充実している４０〜５０歳代から「終活」を前向きに考えてもらおうと、区独自の「プレ・エンディングノート」を作成した。

「残りの人生を豊かにする」という視点で作成されたもので、７月に行われたお披露目イベントには同区在住のタレント、ルー大柴さん（７１）も登場。区の取り組みを「アーリー終活」と名づけ、活用を呼びかけた。（斎藤茂郎）

完成したプレ・エンディングノートは３４ページ。親族や友人の連絡先、預貯金や年金、保険などの情報を整理する欄や、これまでの人生を振り返ったり、「これからやりたいことリスト」を書き込んだりするページがある。「お片づけのすすめ」「地域活動のすすめ」といった役立つ情報も盛り込まれている。

昨年１０月時点での同区の高齢化率は２２・２％だが、２０５５年には３７・４％となり、市内７区のうち最も高くなるとの推計がある。急速に進む高齢化に向け、区は昨年９月、区民らが参加する「地域デザイン会議」で終活について議論するなどし、プレ・エンディングノートを企画した。区企画課の小西洋平課長補佐（４５）は「通常のエンディングノートは項目が多くて途中であきらめがち。『まずは手軽に書けるものを』と考えた」と語る。

特に力を入れたのは「地域活動のすすめ」。「生き生きとした老後を過ごしてもらうには『つながり』が重要」との考えで、人との交流が少ないことが、健康リスクにつながるとするデータなどを紹介。市民館などで開かれている講座や消防団、町内会・自治会、子育てグループなどの様々な地域活動を紹介し、４０〜５０歳代のうちから地域とつながりを持つよう促している。

７月に区役所２階ロビーで行われたノートのお披露目イベントに出席したルー大柴さんは、「私は宮前フラット（同区宮前平）に住んで３５年。ここが好きで、メイビーここでダイする」などと英単語交じりのトークであいさつ。「これからやりたいこと」を問われると、「皆を元気づける自分でいたい。みんなでラストまでトゥギャザーしたいんです」と熱く訴え、集まった市民らと「アーリー終活、トゥギャザーしようぜ！」とかけ声を上げて結んだ。

ノートは区役所などで配布しているほか、同区ホームページからもダウンロードできる。問い合わせは同区企画課（０４４・８５６・３１３３）へ。

「１２年区切りで片付けを」…アドバイザー・吉村伸江さん

プレ・エンディングノートの作成には、宮前区在住の「片づけ＆写真整理アドバイザー」、吉村伸江さんも協力。「お片づけのすすめ」のコーナーで、年代別に何を整理するべきかを解説している。

吉村さんは１０年ほど前、長野県に住む高齢の父親からの要望で実家の整理に取り組んだ。実家は天井に届くほどの大量の物があり、子育ての傍ら何度も自宅との間を往復し、費用もかさんだ。この経験から、早くから物を整理し始める重要性を実感したという。

プレ・エンディングノートで、吉村さんは「年代別に考える片づけ８時代」と題し、１２年ごとに人生を区切って説明。３６〜４８歳は「１度、大きな片づけをして、親の介護問題が始まる前に、自分の余裕を作る時」、７２〜８４歳は「どんな時でも幸せを感じて生活するために、好きなものだけを残す時」などと、自身や家族のために何を意識すべきかを説いている。吉村さんは「体力、気力、判断力があるうちに整理を始めると、頭の中も整理されて身軽になり、やりたいことが新たに見つかることもある。そうしたことにもノートが役立つ」と話している。