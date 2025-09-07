『わんわん物語』公開70周年♡記念コレクションが登場

ディズニーの名作『わんわん物語』が公開70周年を迎え、この特別な節目を記念した新コレクションがディズニーストアに登場します。9月12日（金）より全国の店舗、9月9日（火）からは一部店舗とオンラインストアで先行発売。レトロな描き起こしアートを用いたファッションや雑貨、さらに特別仕様のぬいぐるみなど、大人も心ときめくラインナップが揃いました。

『わんわん物語』70周年コレクション

長袖セーター／ ぬいぐるみ／ポーチ／ショルダーバッグ 2WAY

© Disney

記念すべきアニバーサリーコレクションでは、レディがクリスマスプレゼントとして迎えられるシーンをモチーフに、クラシカルな雰囲気のアイテムを展開。

発売はディズニーストア店舗で9月12日（金）から、一部店舗と公式オンラインストアでは9月9日（火）より先行販売されます。なお、来店予約はディズニーストアクラブアプリにて可能です。

レディの魅力を楽しむ多彩なアイテム

ラインナップは、立体リボンが可愛いセーター（8,300円）、ぬいぐるみ（4,400円）、実用的なポーチ（2,400円）、2WAYショルダーバッグ（5,900円）など、毎日使えるファッション小物が充実。

© Disney

ベレー帽やルームウェア、ブランケットも展開され、レトロなデザインが大人可愛いコーディネートを演出します♡

インテリアアイテムでは、レディとトランプのスパゲティシーンを描いた掛け時計が登場。

さらに、アンティーク調のフレームにキャラクターをあしらった全6種のキーチェーンがシークレットコレクションとしてラインナップ。お部屋やバッグを華やかに彩る雑貨は、ギフトにもぴったりです♪

心ときめく『わんわん物語』コレクション

70周年を記念した今回のコレクションは、ファッションから雑貨まで幅広いアイテムが揃い、日常をクラシカルで可愛い世界へと誘ってくれます。

品切れ必至の限定アイテムだからこそ、気になる方は早めにチェックを♡ 『わんわん物語』の世界観に包まれる特別なコレクションで、この秋をもっとロマンティックに楽しんでみませんか？