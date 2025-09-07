¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¤Ø¤½¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é¥¬¥ó¸«¤¹¤ë¡×¤«¤Ä¤ÆÈæ²Å°¦Ì¤ËåÌò¤ÇÃíÌÜ¡Äà¤Ø¤½½Ð¤·áÂçÃÀ¥³¡¼¥Ç¤Î28ºÐ½÷Í¥¤Ë¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤ª¥Ø¥½¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã»¤¤¾æ¤ÎÇò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤éÂçÃÀ¤Ë¤¯¤Ó¤ì¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥ï¥¤¥É¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ÀîÀ±(28)¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ÇÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¥Ø¥½¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤ª¤Ø¤½¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é¥¬¥ó¸«¤¹¤ë¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥é¥Õ¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÉþÁõ¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Àî¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2013Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡£15Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÎø°¦»þÂå¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢Èæ²Å°¦Ì¤±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËåÌò¤ò±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£19Ç¯4·î¡Á22Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¡×¤Ç¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤òÃ´Åö¡£º£Ç¯5·î¤«¤é¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖJJ¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£